Известные николаевские ультрамарафонцы Сергей Ян, Валентина Ковальская и Сергей Гоцуляк пробежали от Херсона до Николаева.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Сергей Ян рассказал журналистам, что недавно атлеты преодолели 100 километров на марафоне «Одесская сотка» и пока пребывают на пике формы решили покорить еще одну длинную дистанцию.

— Мы два года назад ходили пешком из Херсона в Николаев и еще тогда загорелись красотой этой трассы и захотели когда-нибудь пробежать ею, — рассказал он.

В субботу, в 6 утра, марафонцы электричкой отправились из Николаева в Херсон, где к ним присоединились еще два энтузиаста — одессит Дмитрий Войтко и киевлянин Дмитрий Михеев. Оттуда уже вместе марафонцы направились в Николаев. Финишировали они поздно вечером в субботу.

Фото Facebook / Сергей Ян Фото Facebook / Сергей Ян Фото Facebook / Сергей Ян

Главная цель спортсменов — как можно сильнее популяризировать занятие бегом и здоровый способ жизни.

— Физическая нагрузка очень большая, как и психическая. Но мы тренируемся именно под эти дистанции, поэтому делаем определенные практики, которые помогают нам физически и психологически выдержать такие дистанции. Это, естественно, бег, йога, медитации. Также мы очень сильно следим за своим питанием, водой, которые мы пьем, — поделился Сергей Ян.

Напомним, 25 августа в территориальной громаде города Вознесенска прошли первые в Украине соревнования по плаванию на пентамарафонской дистанции (50 километров).