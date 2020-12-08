Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2024 года, в которые пройдут в Париже, скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.

Ою этом сообщает Интерфакс.

Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитетата на заседании в понедельник, 7 декабря.

В то же время, сократилась квота в боксе и в тяжелой атлетике из-за серьезного беспокойства МОК по Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта.

Напомним, в четверг, 3 декабря в Николаеве выбрали нового главу отделения Национального олимпийского комитета. Им стал новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція», исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько.