Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2024 года, в которые пройдут в Париже, скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.
Ою этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитетата на заседании в понедельник, 7 декабря.
В то же время, сократилась квота в боксе и в тяжелой атлетике из-за серьезного беспокойства МОК по Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта.
Напомним, в четверг, 3 декабря в Николаеве выбрали нового главу отделения Национального олимпийского комитета. Им стал новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція», исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько.
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Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2024 года, в которые пройдут в Париже, скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.
Ою этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее решение принял исполком Международного олимпийского комитетата на заседании в понедельник, 7 декабря.
В то же время, сократилась квота в боксе и в тяжелой атлетике из-за серьезного беспокойства МОК по Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта.
Напомним, в четверг, 3 декабря в Николаеве выбрали нового главу отделения Национального олимпийского комитета. Им стал новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція», исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько.