В четверг, 3 декабря в Николаеве выбрали нового главу отделения Национального олимпийского комитета. Им стал новоизбранный депутат Николаевского городского совета от партии «Пропозиція», исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

В ходе заседания, на котором присутствовали чиновники областного и городского управления спорта, а также директора спортивных учебных заведений, был поднят вопрос о избрании главы регионального отделения комитета. Кандидатура Дмитрия Фалько была поддержана присутствующими единогласно.

Новоизбранный руководитель заявил, что приоритетными вопросами в его работе будут популяризация спорта, поддержка и обеспечение спортсменов.

— В приоритете первое это популяризация спорта среди населения, в первую очередь молодежи. И второе — обеспечение спортсменов, у которых мы видим перспективу на получение олимпийских лицензий, — подчеркнул Дмитрий Фалько.

Напомним, 3 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов. Согласно ним, в Николаевский городской совет от партии «Пропозиція» зашло 14 депутатов, среди которых Дмитрий Фалько.

27 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что фракция партии «Пропозиція» в новом горсовете выдвинет кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.