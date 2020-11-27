Фракция партии «Пропозиція» в новом Николаевском горсовете выдвинет кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.
Об этом мэр Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Фракцией было принято решением, что фракция выдвигает на позицию секретаря городского совета Дмитрия Фалько, — отметил он.
Также Александр Сенкевич сообщил, что фракцию партии «Пропозиція» в Николаевском городском совете возглавила Анна Ременникова.
Ранее занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева Татьяна Домбровская заявила, что хочет стать городским головой через 5 лет, однако сейчас готова работать на любой должности.
Также глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.
Депутат Николаевского городского совета Николай Капацына тоже готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.
Напомним, ранее Дмитрий Фалько рассказал, что решил идти в команде мэра Александра Сенкевича, так как считает его профессионалом и хорошим управленцем.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
Фракция партии «Пропозиція» в новом Николаевском горсовете выдвинет кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.
Об этом мэр Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
— Фракцией было принято решением, что фракция выдвигает на позицию секретаря городского совета Дмитрия Фалько, — отметил он.
Также Александр Сенкевич сообщил, что фракцию партии «Пропозиція» в Николаевском городском совете возглавила Анна Ременникова.
Ранее занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева Татьяна Домбровская заявила, что хочет стать городским головой через 5 лет, однако сейчас готова работать на любой должности.
Также глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.
Депутат Николаевского городского совета Николай Капацына тоже готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.
Напомним, ранее Дмитрий Фалько рассказал, что решил идти в команде мэра Александра Сенкевича, так как считает его профессионалом и хорошим управленцем.