Фракция партии «Пропозиція» в новом Николаевском горсовете выдвинет кандидатуру Дмитрия Фалько на должность секретаря городского совета.

Об этом мэр Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Фракцией было принято решением, что фракция выдвигает на позицию секретаря городского совета Дмитрия Фалько, — отметил он.

Дмитрий Фалько

Также Александр Сенкевич сообщил, что фракцию партии «Пропозиція» в Николаевском городском совете возглавила Анна Ременникова.

Ранее занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева Татьяна Домбровская заявила, что хочет стать городским головой через 5 лет, однако сейчас готова работать на любой должности.

Также глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк заявил о своих амбициях занять должность секретаря Николаевского городского совета.

Депутат Николаевского городского совета Николай Капацына тоже готов занять пост секретаря горсовета, если его поддержит большинство.