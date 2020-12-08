Вратарь женской сборной Казахстана Ирина Сандалова пропустила сразу 12 голов в одном матче отбора на Евро-2021.

Из-за отсутствия болельщиков, а также близко установленных микрофонов зрители могли оценить всю гамму ее эмоций, пишет НВ.

Причем сама Ирина Сандалова, несмотря на 12 пропущенных мячей, сыграла не так плохо — за весь матч француженки нанесли целых 58 ударов. Из них 24 в створ ворот — половину Ирина Сандалова отбить сумела.

Сборная Казахстана закончила турнир на последнем месте с разницей голов 2:45.

Напомним, в Чернигове 24 ноября около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили в мусорный бак и разбили ему голову.