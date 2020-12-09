Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбулом» был прерван в первом тайме из-за расистского скандала.

Об этом сообщает портал championat.com.

Предположительно, резервный судья поединка Себастьян Колтеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.

— Чёрный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот чёрный, так нельзя себя вести, — по информации СМИ сказал Колтеску главному арбитру.

Футболисты турецкого клуба обвинили румынского рефери в расизме и отправились в раздевалку.

Предполагалось, что встреча возобновится, если Колтеску будет заменен, но в итоге футболисты так и не появились на поле. Поединок будет доигран 9 декабря.

Как сообщалось, «Динамо» с минимальным счетом победило «Ференцварош» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 1:0.