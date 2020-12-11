Сегодня, 11 декабря, от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, умер экс-президент МБК «Николаев» Борис Безкоровайный.
Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.
Борис Безкоровайный стоял у истоков клуба, был одним из его основателей и первым президентом.
«Мы будем помнить его, как доброго друга и наставника, человека, безмерно любящего свою семью, частью которой он считал свой клуб. Светлая ему память. Мы скорбим вместе с родными», — отметили в сообщении.
Напомним, в Николаеве 1 сентября в областном центре лечения инфекционных болезней от COVID-19 умер заведующий хирургическим отделением № 1 больницы скорой медицинской помощи Владимир Куриляк.
Также от коронавируса умерла теща пятого президента Украины, лидера политической партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.
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Сегодня, 11 декабря, от осложнений, вызванных вирусом COVID-19, умер экс-президент МБК «Николаев» Борис Безкоровайный.
Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.
Борис Безкоровайный стоял у истоков клуба, был одним из его основателей и первым президентом.
«Мы будем помнить его, как доброго друга и наставника, человека, безмерно любящего свою семью, частью которой он считал свой клуб. Светлая ему память. Мы скорбим вместе с родными», — отметили в сообщении.
Напомним, в Николаеве 1 сентября в областном центре лечения инфекционных болезней от COVID-19 умер заведующий хирургическим отделением № 1 больницы скорой медицинской помощи Владимир Куриляк.
Также от коронавируса умерла теща пятого президента Украины, лидера политической партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.