Авторитетный журнал France Football назвал 60-летнего итальянца, главу судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным арбитром в истории.
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
В качестве рефери Пьерлуиджи Коллина судил финалы Лиги чемпионов-1998/1999 гг., чемпионата мира — 2002 и Кубка УЕФА — 2003/2004. Его шесть раз признавали лучшим судьей мира — по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
В 2005 году он закончил карьеру арбитра. С 2010-го по 2012-й Коллина работал куратором системы судейства в Федерации футбола Украины, а с 2016-го возглавляет судейскией комитет УЕФА.
— Коллина писал историю футбола с момента своего дебюта в 1977 году и до ухода в 2005-м, — написало издание France Football.
Второе место журналисты издания отвели англичанину Кену Астону, третье — французу Мишелю Вотро. Далее места в десятке лучших судей распределились так:
Маркус Мерк (Германия);
Чарльз Корвер (Голландия);
Майк Дин (Великобритания);
Иан Фут (Шотландия);
Али Бин Нассер (Тунис);
Стефани Фраппар (Франция);
Говард Уэбб (Великобритания).
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место.
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Авторитетный журнал France Football назвал 60-летнего итальянца, главу судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным арбитром в истории.
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
В качестве рефери Пьерлуиджи Коллина судил финалы Лиги чемпионов-1998/1999 гг., чемпионата мира — 2002 и Кубка УЕФА — 2003/2004. Его шесть раз признавали лучшим судьей мира — по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
В 2005 году он закончил карьеру арбитра. С 2010-го по 2012-й Коллина работал куратором системы судейства в Федерации футбола Украины, а с 2016-го возглавляет судейскией комитет УЕФА.
— Коллина писал историю футбола с момента своего дебюта в 1977 году и до ухода в 2005-м, — написало издание France Football.
Второе место журналисты издания отвели англичанину Кену Астону, третье — французу Мишелю Вотро. Далее места в десятке лучших судей распределились так:
Маркус Мерк (Германия);
Чарльз Корвер (Голландия);
Майк Дин (Великобритания);
Иан Фут (Шотландия);
Али Бин Нассер (Тунис);
Стефани Фраппар (Франция);
Говард Уэбб (Великобритания).
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место.