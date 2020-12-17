Авторитетный журнал France Football назвал 60-летнего итальянца, главу судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным арбитром в истории.

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

В качестве рефери Пьерлуиджи Коллина судил финалы Лиги чемпионов-1998/1999 гг., чемпионата мира — 2002 и Кубка УЕФА — 2003/2004. Его шесть раз признавали лучшим судьей мира — по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

В 2005 году он закончил карьеру арбитра. С 2010-го по 2012-й Коллина работал куратором системы судейства в Федерации футбола Украины, а с 2016-го возглавляет судейскией комитет УЕФА.

— Коллина писал историю футбола с момента своего дебюта в 1977 году и до ухода в 2005-м, — написало издание France Football.

Второе место журналисты издания отвели англичанину Кену Астону, третье — французу Мишелю Вотро. Далее места в десятке лучших судей распределились так:

Маркус Мерк (Германия);

Чарльз Корвер (Голландия);

Майк Дин (Великобритания);

Иан Фут (Шотландия);

Али Бин Нассер (Тунис);

Стефани Фраппар (Франция);

Говард Уэбб (Великобритания).

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заключительный рейтинг национальных сборных по итогам 2020 года. Украина занимает в нем 24 место.