Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) признала польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком мира 2020 года.

Об этом было объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020, передает Укринформ.

В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.

В этом сезоне Роберт отметился уже 18 голами и пятью передачами в 17 матчах.

Отметим, что помимо Роберта Левандовского, на премию претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, авторитетный журнал France Football назвал 60-летнего итальянца, главу судейского комитета УЕФА Пьерлуиджи Коллину лучшим футбольным арбитром в истории.