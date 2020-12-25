Сборная Украины по футболу завершила 2020-й год на 24-й позиции в рейтинге международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Таким образом, национальная команда повторила свой лучший результат за последние семь лет. Отметим, что минувший год команда Андрея Шевченко также завершила на 24-м месте.

Рекордным результатом сборной Украины в рейтинге ФИФА является 13-я строчка в 2006 году.

Напомним, ранее международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) признала польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского лучшим игроком мира 2020 года.