ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира U-17 и U-20 в 2021 году из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Турнир U-17 должен был пройти в Перу, U-20 – в Индонезии. Они состоятся в 2023 году. Из-за пандемии COVID-19 Бюро Совета ФИФА решило отменить соревнования 2021 года мужских чемпионатов мира по футболу U-20 и U-17 и назначить соответственно Индонезию и Перу, которые должны были принимать турниры в 2021 году, хозяевами соревнований 2023 года.
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ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира U-17 и U-20 в 2021 году из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Турнир U-17 должен был пройти в Перу, U-20 – в Индонезии. Они состоятся в 2023 году. Из-за пандемии COVID-19 Бюро Совета ФИФА решило отменить соревнования 2021 года мужских чемпионатов мира по футболу U-20 и U-17 и назначить соответственно Индонезию и Перу, которые должны были принимать турниры в 2021 году, хозяевами соревнований 2023 года.
Молодежная сборная Украины является действительным чемпионом мира U-20.
15 июня 2019 года в финальном матче в польском городе Лодзь украинцы победили команду Южной Кореи со счетом 3:1.
Ранее Минай объявил первого новичка этой зимой. Карьеру в закарпатском клубе продолжит нападающий Артем Милевский, который завершил свои выступления за брестское Динамо.