ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира U-17 и U-20 в 2021 году из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Турнир U-17 должен был пройти в Перу, U-20 – в Индонезии. Они состоятся в 2023 году. Из-за пандемии COVID-19 Бюро Совета ФИФА решило отменить соревнования 2021 года мужских чемпионатов мира по футболу U-20 и U-17 и назначить соответственно Индонезию и Перу, которые должны были принимать турниры в 2021 году, хозяевами соревнований 2023 года.

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