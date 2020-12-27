Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил рейтинг лучших клубов Лиги чемпионов в истории. Киевское «Динамо» оказалось на 11-м месте.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Лучших определяли по простой процедуре: за каждую победу в истории турнира клуб получал 2 балла, за каждую ничью — 1.

Самый престижный футбольный турнир Европы проводится с 1955 года, тогда он назывался Кубок европейских чемпионов. С сезона 1991/1992 его формат изменился и он получил уже привычное для нас название — Лига чемпионов УЕФА.

Лучшим клубом ЛЧ стал мадридский «Реал», который принял участие в 51 розыгрыше. «Сливочные» выиграли турнир 13 раз, а в целом за свои победы и ничьи получили 697 баллов. К слову, «Реал» стал победителем первых пяти розыгрышей ЛЧ — с 1956 до 1960 года.

Далее в рейтинге идут мюнхенская «Бавария» (495 очков), каталонская «Барселона» (459) и английский «Манчестер Юнайтед» (380).

«Динамо» с 255 баллами — на 11-м месте. Что интересно, у киевлян — наилучшее место среди команд, которые ни разу не выигрывали Кубок чемпионов и не выходили в финал. Лучшее достижение команды — три выхода в полуфинал. Последний раз в четверку лучших ЛЧ «Динамо» выходило в сезоне 1998/1999 под руководством Валерия Лобановского.

Нынешний чемпион Украины — донецкий «Шахтар» — занимает в рейтинге 31-е место.

Напомним, футболисты донецкого «Шахтера» провели поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горняки» второй раз обыграли «Реал» в нынешнем сезоне.