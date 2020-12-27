Украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко занял пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира в среднем весе.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга ESPN.

В частности, рейтинг боксеров-средневесов (до 160 фунтов) по версии ESPN:

1. Канело Альварес (53-1-2);

2. Геннадий Головкин (41-1-1);

3. Джермалл Чарло (31-0);

4. Деметриус Андраде (29-0);

5. Сергей Деревянченко (13-3);

6. Риота Мурата (16-2);

7. Роб Брант (26-2);

8. Хайме Мунгиа (36-0);

9. Крис Юбэнк-младший (29-2);

10. Матвей Коробов (28-3-1).

Кроме этого, в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P) по версии ESPN по-прежнему находятся украинцы Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-2, 10 КО). Каждый из них потерял по одной позиции. Так, Ломаченко опустился с 6 места на 7, а Усик — с 7 на 8:

1. Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес;

2. Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес;

3. Наойя Инуэ (19-0, 16 КО) – легчайший вес;

4. Эррол Спенс (26-0, 21 КО) – полусредний вес;

5. Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес;

6. Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – супертяжелый вес;

7. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес;

8. Александр Усик (17-0, 13 КО) – супертяжелый вес;

9. Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый легчайший вес;

10. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.

Напомним, что украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) проиграл единогласным решением судей титульный поединок против чемпиона мира по версии WBC Джермалла Чарло (31-0, 22 КО).