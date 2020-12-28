Николаевцев приглашают присоединиться к новогоднему забегу. Участники спортивного мероприятия будут преодолевать дистанции в 20 километров и 210 метров.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Поучаствовать в забеге приглашают и опытных спортсменов, и всех желающих. Такое мероприятие в Николаеве будет проходить уже четвертый раз. Организатор — ультрамарафонец Сергей Ян.

— У нас приходят и с детьми, пробегают 100 метров. Главное прийти на старт и поддержать массовость самого забега. Мы же делаем это для того, чтобы люди занимались спортом, вели активный образ жизни, занимались своим здоровьем, показывали пример своим детям. Ведь почему мы делаем это именно 1 числа — чтобы показать, что можно по-другому отмечать праздники, — рассказал он.

Бегуны обычно наряжаются в новогодние костюмы, предварительно регистрироваться не нужно. Сбор желающих начать 2021 год активно произойдет 1 января 2021 года в 10:00 возле главной елки города. В 11 бегуны стартуют по интересному маршруту: «Соборная площадь — Каботажный спуск — Яхт-клуб — Соборная площадь».

Напомним, в начале декабря украинские ультрамарафонцы провели в Николаеве первые подготовительные сборы к Чемпионату мира по суточному бегу.