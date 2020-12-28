Международная федерация дзюдо (IJF) определила лучшую дзюдоистку 2019-2020 годов. Ею стала украинка Дарья Белодед.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

В борьбе за звание спортсменка обошла таких именитых соперниц как японок Абэ Уту и Соне Акиру, француженку Кларисс Агбеньену и канадку Кристу Дегучи.

В прошлом году Белодед в категории до 48 кг завоевала звание чемпионки мира, чемпионки Европы, победительницы ІІ Европейских игр, а также золото Grand Slam в Абу-Даби. Она стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории этого вида спорта.

В текущем году украинка триумфировала на турнире Grand Slam в Париже, а также заняла третье место на аналогичном турнире в Будапеште.

Напомним, в понедельник, 28 декабря, в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров, спортивных меценатов, ветеранов спорта 2020 года Николаевской области «Лауреат спортивного года — 2020».