В понедельник, 28 декабря, в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров, спортивных меценатов, ветеранов спорта 2020 года Николаевской области «Лауреат спортивного года — 2020».

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Уже традиционно лучших отмечали в номинациях: «Лучший спортсмен 2020 года», «Лучшая спортсменка 2020 года», «Лучшая команда года», «Вместе с олимпийцами», «Сильные духом», «Олимпийская надежда», «Ветеран спорта», «Лучший тренер года», «За преданность делу».

Лучшим спортсменом года 2020 признано Кирилла Царенко, участника Чемпионата Европы по велоспорту.

Победительницей в номинации «Лучшая спортсменка года» стала Елена Буряк.

В номинации «Сильные духом» победительницей определили трехкратную чемпионку Украины среди юниоров и двукратную чемпионку среди взрослых, двукратную победительницу финальных соревнований спартакиады «Поверь в себя» 2020 года, обладательницу 4 бронзовых наград Чемпионатов Европы по бадминтону, кандидата в мастера спорта по бадминтону, члена дефлимпийской сборной команды-2021 Софию Черноморову.

В свою очередь, Дмитрий Сергийчук стал победителем в номинации «Спортивная надежда» 2020 года.

В номинации «Лучшая команда года» победила команда Дмитрия Скорого и Александры Браславич.

Победителем номинации «Вместе с олимпийцами» стал Виталий Красножон за второе место на Кубке мира по самбо.

В этом году в номинации «Ветеран спорта» победителем определили Юрия Садового — бронзового призера Чемпионата Европы по самбо.

В номинации «Лучший тренер года» выиграл Павел Пришутов за подготовку чемпионов и призеров Чемпионатов Европы по академической гребле.

Победителями номинации «За преданность делу» стали:

Владимир Шамин — директор Новоодесской районной детско-юношеской спортивной школы;

Валерий Запорожец — глава общественной организации «Николаевская территориальная организация всеукраинского физкультурно-спортивного общества «Колос»;

Александр Кулешов — многолетний бессменный начальник Николаевского областного отделения (филиала) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования Украины.

Отмечается, что в течение года 50 николаевским спортсменам присвоено звание Мастера спорта. 76 спортсменов и тренеров ежемесячно получали стипендии Николаевской областной государственной администрации и Николаевского областного совета.

Также из областного бюджета лучшим спортсменам Николаева по олимпийским видам спорта выплачивается денежное вознаграждение за победу в официальных международных соревнованиях. В 2020 году таких вознаграждений получили 13 спортсменов на общую сумму 675 тысяч гривен.

За средства областного бюджета приобрели экипировку для спортсменов сборных команд Николаевской области на общую сумму — 3 миллиона гривен. Она включает базовый комплект и специальную соревновательную одежду.

Сертификаты на получение спортивной экипировки получили тренеры приоритетных видов спорта Николаевской области:

Наталья Боровская — по прыжкам на батуте;

Евгения Кунина — по бадминтону;

Евгений Николаев — по гребле на байдарках и каноэ;

Николай Хаджиогло — по боксу;

Владимир Распитин — по тяжелой атлетике;

Александр Садовский — по велоспорту;

Павел Пришутов — академическая гребля;

Игорь Чеботарев — по парусному спорту;

Константин Васильев — по греко-римской борьбе;

Владимир Килярский — по легкой атлетике;

Сергей Гуменюк — по прыжкам в воду

Лариса Павленко — по фехтованию;

Екатерина Панченко — по гандболу;

Александр Раевский — по баскетболу.

Также сообщалось, что николаевский порт «Ника-Тера» стал «Лауреатом спортивного года 2020».