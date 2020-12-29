Известный украинский боксер Евгений Хитров попал в курьезную ситуацию, когда давал интервью в прямом эфире в сети.

Видео опубликовал канал Boxing Studio.

По ходу эмоционального интервью Хитров на протяжении двадцати минут не особо выбирал выражения. Например, рассказывая о переходе из любительского бокса в профессиональный, он выдал такую речь:

— Я понимал, что наши пид*ры, которые у руля, дальше будут сливать меня везде. Руководство, которое едет защищать своих спортсменов, меня, нах*й, не защищало, прям совсем, бл*ть, не защищало. Поэтому нах*й я буду с ними тусоваться, если я приехал, а они меня там продали, потом там, бл*ть, продали. Они зарабатывают деньги, а я что, х*й сосу? — сказал Евгений Хитров.

Буквально через минуту связь в прямом эфире с боксером прервалась, после чего он вернулся и рассказал, что ему звонила мама.

— Я прошу прощения. Позвонила мама, сказала, чтобы я не ругался в эфире. Теперь я буду без матов. Тысяча извинений. Вот что значит мама. Мама сказала, и сына больше не ругается, — сказал Евгений Хитров. — Придется обходить эти неловкие моменты, потому что мамочка сказала, теперь все - сына должен слушать маму, — добавил он.

Напомним, украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко занял пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира в среднем весе.







Напомним, украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко занял пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира в среднем весе.





