Николаевские легкоатлеты уже пятый раз устроили предновогодний забег. В этот раз участие приняли больше 50 спортсменов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Обязательным дресс-кодом для участия в мероприятии были яркие костюмы. Возглавлял группу бегунов президент Федерации легкой атлетики Николаевской области Владимир Килярский в костюме быка. Отмечается, что при возможности спортсмены берут с собой настоящих животных. Например, в конце прошлого года с легкоатлетами бежал живой символ 2020-го — крыса.

Бегуны стартовали от арт-объекта «Мы-230» возле спортшколы «Надежда», потом бежали по пешеходной части Центрального проспекта, по улице Соборной и к главной городской елке.

Напомним, николаевцев приглашают присоединиться к новогоднему забегу. Участники спортивного мероприятия будут преодолевать дистанции в 20 километров и 210 метров.