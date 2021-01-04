В предновогодние дни в Николаеве наградили лучших спортсменов 2020 года.

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

На главную награду в номинации «Лучший спортсмен 2020 года» претендовали трое атлетов: олимпийский чемпион с фристайла Александр Абраменко, чемпион Украины по легкой атлетике Александр Соколов и участник чемпионата Европы по велоспорту Кирилл Царенко. Последний получил звание лучшего спортсмена года.

— Появляется чувство работать больше, сильнее, чтобы в дальнейшем получать такие награды и достигать новых высоких достижений в спорте на европейской и мировой арене, - сказал Кирилл Царенко.

Лучшей спортсменкой года в очередной раз определили чемпионку мира по академической гребли и гребли на эргометрах Елену Буряк. Компанию в этой номинации ей составили не менее титулованные конкурентки: серебряная призерка Кубка мира по прыжкам на батуте Светлана Малькова и бронзовые призерки чемпионата Европы по велоспорту Виктория Бондарь и Анна Нагорная.

— Для меня каждая номинация - это «Я что снова попала в номинацию?». Иногда это невероятно. Потому что очень трудно сохранять хороший результат, каждый год подтверждать свой статус чемпионки мира или крутого мастера спорта, - отметила Елена Буряк.

Наставник чемпионки Павел Пришутов победил в номинации «Лучший тренер года».

Еще одних гребцов-академистов Дмитрия Скорого и Александру Браславич, которые в этом году победили в Чемпионате Европы, назвали лучшей командой.

Свою награду также получил чемпион Европы Дмитрий Сергийчук, также представитель академической гребли. Его назвали олимпийской надеждой года, и для спортсмена это стало приятным сюрпризом.

На церемонии 12 спортсменам вручили денежные награды за победы в международных соревнованиях, а тренерам 13 приоритетных видов спорта - сертификаты на покупку спортивной экипировки, на которую из областного бюджета выделили 3 миллиона гривен.

Не оставили без внимания и спонсоров, которые на протяжении года поддерживали николаевских атлетов. Одним из лауреатов стал МСП «Ника-Тера». В том году предприятие финансировало Баскетбольный клуб «Николаев», гандбольный клуб «Реал» и женскую футбольную команду «Ника».

Кроме того победителей определили в номинациях «Вместе с олимпийцами», «Сильные духом» и «Ветеран спорта».