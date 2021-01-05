С гонок юниорской «Ижевской винтовки» (один из этапов Кубка России по биатлону) массово снялись несколько десятков участников. Это произошло, когда стало известно, что на соревнованиях работают допинг-офицеры РУСАДА.

Об этом сообщает российское издание Sports.ru.

Официально в спринтах не стартовали 33 биатлониста (21 парень и 12 девушек) из числа внесенных в старт-лист. По данным издания, на самом деле за три дня между индивидуальными гонками и спринтами их исчезло даже больше — «несколько человек, пробежав индивидуалку, просто не заявились на спринт».

Со спринта снялись биатлонисты из Тюмени, Красноярска, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Перми, Ижевска, Мордовии и Югры. Среди снявшихся оказались и топ-юниоры: второй в юниорском рейтинге страны Денис Таштимеров, участник юниорского ЧМ-2020 Виталий Гатилов, призер первой гонки в Ижевске Алексей Огорелков.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что следит за ситуацией и обсуждает ее с регионами, а вице-президент Алексей Нуждов пообещал провести проверку по каждому отказнику.

РУСАДА тоже начало собственное расследование.

— Мы действительно проводили тестирование на «Ижевской винтовке». Факт массового снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований. Все необходимые процедуры уже проводятся, — рассказала директор по коммуникациям РУСАДА Мария Маркова.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес вердикт по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).