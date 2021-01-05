В Николаеве определили территорию для обустройства первой в области площадки для велотриала, а также планируют провести соревнования по данному виду спорта.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Так, 5 января Николаевский городской голова Александр Сенкевич и начальник управления молодежной политики горсовета Александр Рябенко встретились с представителями уличных видов спорта, чтобы обсудить дальнейшее развитие спортивных субкультур в Николаеве и реализацию важных для молодежи инфраструктурных проектов.

Как сообщил Константин Цымбал, — известный за пределами Николаева представитель велотриала, спортсмены планируют провести в городе первые официальные соревнования. Для этого нужна помощь городских властей в организационных вопросах.

Александр Сенкевич предложил объединить усилия для привлечения ресурсов и успешной реализации проектов, сообщили в горсовете.

Велотриал (англ. bike trials) — дисциплина маунтинбайка, заключающаяся в преодолении препятствий на велосипедe. Препятствия могут быть самыми разными, естественными или искусственными: парапеты, камни, бревна, доски и т. д. Главной целью является преодоление серии препятствий, не опираясь ногами, руками и другими частями тела.

Напомним, с 11 по 13 сентября в Николаеве проходил открытый чемпионат Украины по велоспорту в смешанной командной гонке, в гонке с выбыванием и гонке «критериум». Командная эстафета проходила впервые в Украине.