Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за последнее десятилетие.
Первое место в ТОП-20 занял наставник сборной Германии Йоахим Лев, набравший 155 очков. Сразу за немцем идет тренер сборной Франции Дидье Дешам (101 балл). Третья позиция у наставника команды Бразилии Тите (81).
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко набрал 24 очка и расположился на 17-й строчке.
Лучшие тренеры сборных десятилетия по версии IFFHS:
1. Йоахим Лев (155)
2. Дидье Дешам (101)
3. Тите (81)
4. Оскар Табарес (74)
5. Фернанду Сантуш (74)
6. Висенте дель Боске (72)
7. Роберто Мартинес (70)
8. Хосе Пекерман (55)
9. Марк Вильмотс (43)
10. Гарет Саутгейт (43)
...
17. Андрей Шевченко (24)
Ранее появилась информация, что Андрей Шевченко может стать новым тренером лондонского «Челси».
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за последнее десятилетие.
Первое место в ТОП-20 занял наставник сборной Германии Йоахим Лев, набравший 155 очков. Сразу за немцем идет тренер сборной Франции Дидье Дешам (101 балл). Третья позиция у наставника команды Бразилии Тите (81).
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко набрал 24 очка и расположился на 17-й строчке.
Лучшие тренеры сборных десятилетия по версии IFFHS:
1. Йоахим Лев (155)
2. Дидье Дешам (101)
3. Тите (81)
4. Оскар Табарес (74)
5. Фернанду Сантуш (74)
6. Висенте дель Боске (72)
7. Роберто Мартинес (70)
8. Хосе Пекерман (55)
9. Марк Вильмотс (43)
10. Гарет Саутгейт (43)
...
17. Андрей Шевченко (24)
Ранее появилась информация, что Андрей Шевченко может стать новым тренером лондонского «Челси».