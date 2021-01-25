«Черкасские Мавпы» получили в Николаеве пятую победу в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.
«Черкасские Мавпы» уверенно начали поединок, заставив хозяев уже почти через две минуты после 0:7 брать перерыв. Черкассы и в дальнейшем уверенно контролировали ход борьбы, поэтому выиграли в итоге стартовую четверть в 11 очков.
К большому перерыву ход матча существенно не изменился. Гости вырывались вперед на 15 очков, и к концу второй четверти николаевцы два очка отыграли.
После перерыва течение борьбы изменилось. Теперь уже Максим Михельсон, тренер «Черкасских Мавп», взял вынужденную паузу после рывка «корабелов» 7:0. И николаевцы продолжали давить большую часть времени четверти, сумев полностью вернуть интригу. Разница в счете сократилась до одного очка. При этом николаевцы стали лучше бить штрафные и реализовывать дальние броски. Но у гостей осталось достаточно сил и выдержки, чтобы сосредоточиться в заключительной части игры и довести ее до своей пятой в сезоне победы.
В итоге победили «Черкасские Мавпы» со счетом 76:83.
Ранее сообщалось, что МФК «Николаев» вышел из каникул и провел первую тренировку.
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«Черкасские Мавпы» получили в Николаеве пятую победу в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.
«Черкасские Мавпы» уверенно начали поединок, заставив хозяев уже почти через две минуты после 0:7 брать перерыв. Черкассы и в дальнейшем уверенно контролировали ход борьбы, поэтому выиграли в итоге стартовую четверть в 11 очков.
К большому перерыву ход матча существенно не изменился. Гости вырывались вперед на 15 очков, и к концу второй четверти николаевцы два очка отыграли.
После перерыва течение борьбы изменилось. Теперь уже Максим Михельсон, тренер «Черкасских Мавп», взял вынужденную паузу после рывка «корабелов» 7:0. И николаевцы продолжали давить большую часть времени четверти, сумев полностью вернуть интригу. Разница в счете сократилась до одного очка. При этом николаевцы стали лучше бить штрафные и реализовывать дальние броски. Но у гостей осталось достаточно сил и выдержки, чтобы сосредоточиться в заключительной части игры и довести ее до своей пятой в сезоне победы.
В итоге победили «Черкасские Мавпы» со счетом 76:83.
Ранее сообщалось, что МФК «Николаев» вышел из каникул и провел первую тренировку.