«Черкасские Мавпы» получили в Николаеве пятую победу в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

«Черкасские Мавпы» уверенно начали поединок, заставив хозяев уже почти через две минуты после 0:7 брать перерыв. Черкассы и в дальнейшем уверенно контролировали ход борьбы, поэтому выиграли в итоге стартовую четверть в 11 очков.

К большому перерыву ход матча существенно не изменился. Гости вырывались вперед на 15 очков, и к концу второй четверти николаевцы два очка отыграли.

После перерыва течение борьбы изменилось. Теперь уже Максим Михельсон, тренер «Черкасских Мавп», взял вынужденную паузу после рывка «корабелов» 7:0. И николаевцы продолжали давить большую часть времени четверти, сумев полностью вернуть интригу. Разница в счете сократилась до одного очка. При этом николаевцы стали лучше бить штрафные и реализовывать дальние броски. Но у гостей осталось достаточно сил и выдержки, чтобы сосредоточиться в заключительной части игры и довести ее до своей пятой в сезоне победы.

В итоге победили «Черкасские Мавпы» со счетом 76:83.

Ранее сообщалось, что МФК «Николаев» вышел из каникул и провел первую тренировку.