Лондонский «Челси» сегодня объявил о расставании с главным тренером команды Френком Лэмпардом.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Френк Лэмпард работал в «Челси» с лета 2019 года. Под его руководством команда команда пробилась в плей-офф Лиги чемпионов. Но в чемпионате Англии у «аристократов» дела идут плохо — лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.

Новым тренером лондонского клуба, по информации The Athletic, станет немец Томас Тухель, который недавно покинул ПСЖ. В приглашении Тухеля заинтересован президент «синих» Роман Абрамович.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым тренером лондонского «Челси».