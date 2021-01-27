Союз европейских футбольных ассоциаций по-прежнему намерен провести Евро-2020 на 12 стадионах, даже если количество болельщиков составит всего 25%.
Об этом пишет Independent.
Есть мнение, что некоторые стадионы могут выпасть по независящим от них причинам в условиях текущего кризиса, связанного с COVID-19.
УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые все заявили о своей готовности к турниру.
Сейчас организаторы рассматривают четыре варианта проведения матчей: на полных стадионах или с урезанной заполняемостью в 75, 50 и 25%.
Отметим, Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года матчем Турция — Италия.
Напомним, что в Европе завершились матчи финалов стыков отбора на Евро между победителями групп Лиги наций.
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Союз европейских футбольных ассоциаций по-прежнему намерен провести Евро-2020 на 12 стадионах, даже если количество болельщиков составит всего 25%.
Об этом пишет Independent.
Есть мнение, что некоторые стадионы могут выпасть по независящим от них причинам в условиях текущего кризиса, связанного с COVID-19.
УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые все заявили о своей готовности к турниру.
Сейчас организаторы рассматривают четыре варианта проведения матчей: на полных стадионах или с урезанной заполняемостью в 75, 50 и 25%.
Отметим, Евро-2020 стартует 11 июня 2021 года матчем Турция — Италия.
Напомним, что в Европе завершились матчи финалов стыков отбора на Евро между победителями групп Лиги наций.