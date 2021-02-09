Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Украинка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову – 6:3, 7:6.
Следующей соперницей Свитолиной станет американка Коко Ґауфф.
Элина Свитолина будет единственной представительницей Украины во втором круге «Australian Open» в одиночной сетке. Ранее соревнования прекратили Сергей Стаховский и Марта Костюк, но последняя еще планирует выступать в соревнованиях пар.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.
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Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Украинка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову – 6:3, 7:6.
Следующей соперницей Свитолиной станет американка Коко Ґауфф.
Элина Свитолина будет единственной представительницей Украины во втором круге «Australian Open» в одиночной сетке. Ранее соревнования прекратили Сергей Стаховский и Марта Костюк, но последняя еще планирует выступать в соревнованиях пар.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.