Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира серии Grand Slam Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Украинка в двух сетах переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову – 6:3, 7:6.

Следующей соперницей Свитолиной станет американка Коко Ґауфф.

Элина Свитолина будет единственной представительницей Украины во втором круге «Australian Open» в одиночной сетке. Ранее соревнования прекратили Сергей Стаховский и Марта Костюк, но последняя еще планирует выступать в соревнованиях пар.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.