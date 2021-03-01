27 и 28 февраля в Киеве состоялся чемпионат Украины по спортивным танцам на колясках среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Черниговской, Днепропетровской, Киевской, Ровенской, Житомирской, Николаевской, Донецкой, Винницкой областей и Киева.

Об этом сообщили в Николаевском региональном центре «Инваспорт».

Николаевщину представляли три спортсмена «Инваспорта»— Михаил Нелюбовь, Галина Дженюк и Марина Шапошник.

Пара Михаила Нелюбови и Галины Дженюк заняла первое место в программе «Комби» и 4 место в программе «Фристайл».

Марина Шапошник заняла 4 место в программе «Одиночные» (Single).

Напомним, николаевские спортсмены завоевали «бронзу» на Кубке Украины по прыжкам в воду.