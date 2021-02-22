Николаевские спортсмены завоевали общую командную бронзу на Открытом Кубке Украины по прыжкам в воду, который прошел в Киеве.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица спортивная» на НИС-ТВ.

Сообщается, что в соревнованиях приняли участие 90 спортсменов из 6 стран мира.

В частности, николаевец Данил Коновалов завоевал «серебро» в прыжках с метрового трамплина. Также Данил Коновалов и Богдан Чижевский завоевали «серебро» в синхронных прыжках с трех метров.

Кроме этого, Полина Мышкина и Роман Савченко получили «бронзу» в командных соревнованиях смешанных пар.

Отмечается, что по итогам соревнований будут сформированы украинские сборные команды, которые поедут на Кубок мира, который состоится в апреле этого года в Токио, а также и команды, которые поедут на Чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в мае этого года в Будапеште.

Напомним, что с 15 по 17 февраля проходил чемпионат Украины по плаванию. Воспитанник КДЮСШ «Украина», мастер спорта Даниил Станиславенко завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров (0.51.22) свободным стилем.