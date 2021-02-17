С 15 по 17 февраля проходил чемпионат Украины по плаванию. Воспитанник КДЮСШ «Украина», мастер спорта Даниил Станиславенко завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров (0.51.22) свободным стилем.

Об этом сообщает управление по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета.

Также спортсмен завоевал «бронзу» на дистанции 50 метров баттерфляем (0.24.69). Юноша получил путевку на Чемпионат Европы среди юниоров.

Ранее сообщалось, что трое николаевцев взяли «золото» всеукраинского турнира по греко-римской борьбе.

Напомним, что с 30 января по 1 февраля в Николаеве проходил Чемпионат Украины по фехтованию на рапирах среди юниоров. Наши спортсмены завоевали призовые места в личных и командных соревнованиях.

Также сообщалось, что 11 николаевских спортсменов вошли в список кандидатов для участия в Олимпийских играх в 2021 году. При этом летние Олимпийские игры в Токио, которые из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год, могут пройти без зрителей. Такой вариант развития событий рассматривает Международный олимпийский комитет (МОК).