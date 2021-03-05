Испанский Бильбао, шотландский Глазго и ирландский Дублин могут остаться без матчей чемпионата Европы, который перенесли с прошлого года. Причиной тому — отсутствие гарантий от власти о допуске болельщиков на стадионы.

Об этом сообщает AP.

Уточняется, что представители оргкомитетов Евро-2020 из этих городов до сих пор не предоставили руководству УЕФА гарантий о количестве болельщиков, которых могут допустить на трибуны стадионов в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что матчи, которые должны были принять Дублин и Глазго, вероятно, будут проведены в Англии, в отношении Бильбао, то эти встречи могут пройти в других городах Испании.

Чемпионат Европы должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 турнир был перенесен на 2021. Первенство пройдет в период с 11 июня по 11 июля в 12 городах 12 стран континента.

Финал Евро-2020 состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля 2021.

Напомним, в ноябре определились все участники Евро-2020.