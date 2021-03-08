Украинские прыгуньи в высоту сверхудачно выступили на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).

В финал соревнований пробились сразу три наших соотечественницы — Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко, передает Новое время.

В итоге, чемпионкой Европы с результатом 2,00 метра стала Магучих. Геращенко взяла высоту 1,98 метра и стала второй.

Левченко покорилась высота 1,94 метра, она остановилась в шаге от «бронзы», которую завоевала финка Элла Юннила, которая прыгнула на 0,02 метра выше.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.