Футболисты донецкого «Шахтера» уступили римской «Роме» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Матч прошел на киевском НСК «Олимпийский» и завершился со счетом 1:2, передает Укринформ.

Авторами голов стали Жуниор Мораэс (59-я минута) - в составе «Шахтера», Борха Майораль (48, 72) - у «Ромы».

Первый поединок на прошлой неделе на «Олимпико» в Риме завершился поражением «Шахтера» со счетом 0:3. По сумме двух матчей путевку в 1/4 финала турнира получила «Рома».

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы УЕФА состоится 19 марта.

Напомним, накануне матча Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила проведение футбольных матчей в Киеве со зрителями до стабилизации эпидемиологической ситуации в столице Украины.