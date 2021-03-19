В четверг, 18 марта, МБК «Николаев» одержал вторую подряд победу в чемпионате Украины, обыграв в гостях «Харьковских соколов».

Об этом сообщает пресс-служба куба.

Николаевцы заложили свой отрыв в первой четверти, когда соперники забросили только 10 очков (счет — 23:10). Вторая четверть сложилась в пользу харьковчан, которые сократили разрыв со своими соперниками. На большой перерыв команды ушли с преимуществом МБК «Николаев» в семь очков — 42:35.

После большой паузы харьковчане максимально приблизились к команде МБК «Николаев», однако удачные действия николаевских Приймака (16 очков), Эдриана (дабл-дабл, 13 очков и 12 подборов) и Колтер (7 ассистов) вернули им преимущество.

— Плодотворную работу в матче провела и молодежь - Марк Боднар за почти 15 игровых минут набрал 5 очков, 6 подборов и 2 ассиста, а Вадим Заплотинский реализовал более 80% бросков и стал вторым в составе Николаева по количеству игрового времени в матче (30 минут и 16 секунд), - сказано в сообщении.

Главный тренер МБК «Николаев» Валентин Берестнев

«Харьковские Соколы» – МБК «Николаев»: 68:78 (10:23, 25:19, 12:21, 21:15):

«Харьковские Соколы»: Бояркин (8), Мисяць (3), Чумаков (15+9 подборов), Пейдж (3), Прессли (23+7 подборов), Боггс (13), Немцу (3+9 подборов).

МБК «Николаев»: Гудвин (5+13 подборов), Хохоник (1), Приймак (16), Дубоненко (4), Эдриан (13+12 подборов), Колтер (15+7 передач), Боднар (5), Конате (9), Заплотинский (10).

Напомним, что баскетбольный клуб «Одесса» 14 марта проиграл дома Николаеву в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч со счетом 72:76.