Баскетбольный клуб «Одесса» 14 марта проиграл дома Николаеву в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч со счетом 72:76.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

В первой половине игры стартовой четверти команды на двоих смогли набрать 15 очков, а во второй части четверти николаевцы оторвались вперед на девять очков. Одесситы за стартовую четверть не реализовали ни одного из пяти трехочковых, в то время как «корабелы» реализовали пять из девяти.

Первую дальнюю попытку хозяева реализовали лишь через несколько минут после начала второй четверти. Одесситы продолжали атаковать и уже четвертое трехочковое попадание впервые в матче вывел их вперед. На большой перерыв Одесса пошла с преимуществом в четыре очка.

Во второй половине игры «корабелы» завоевали вторую в сезоне победу над одесситами и четвертую всего в чемпионате.

Нейтан Эдриан стал самым результативным игроком в матче — его 25 очков (3/7 трехочковых) и 7 подборов позволили МБК «Николаев» остаться в борьбе и в итоге получить победный результат.

БК «Одесса» следующий матч играет 19 марта в столице против «Киев-Баскет». МБК «Николаев» 18 марта будет играть в Харькове.

Напомним, что новым главным тренером муниципального баскетбольного клуба «Николаев» третий раз стал Валентин Берестнев. В сезоне 2020-21 он хочет усилить проблемные позиции и финишировать в зоне плей-офф.