Николаевский спортсмен Даниил Коновалов второй день подряд поднимается на первую ступень пьедестала Кубка Украины по прыжкам в воду среди возрастных групп «А» и «В».

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета со ссылкой на данные Федерации Украины по прыжкам в воду.

После успеха на метровом трамплине, представитель Николаевщины стал лучшим и в прыжках с 3-метровго трамплина.

Отмечается, что Даниил Коновалов с набранной суммой баллов — 529,10 выполнил норматив на попадание в сборную команду Украины на чемпионат Европы среди юниоров.

Второе место у Богдана Чижовского (482,95), а третье — у Романа Савченко (466,00) — оба представители Николаевской области.

Напомним, на территории парка «Лески» в Николаеве прошел забег больше 100 легкоатлетов спортсменов, которые соревновались за право выступать на чемпионате Украины.