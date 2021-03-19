На территории парка «Лески» в Николаеве прошел забег больше 100 легкоатлетов спортсменов, которые соревновались за право выступать на чемпионате Украины.

Соревнования приурочили к 77-й годовщине освобождения Николаева от фашистских захватчиков, говорится в сюжете Суспільне.Миколаїв.

Спортсмены преодолевали дистанции от 500 метров до трех километров. Трассу для забегов огородили сигнальной лентой.

Первыми забег начали девушки 2006 года рождения, которым нужно было преодолеть дистанцию в один километр. На поворотах стояли судьи, которые следили, чтобы никто не «срезал» углы. Финишную ленту сорвала пятнадцатилетняя Юлия Тимощук, которая занимается легкой атлетикой немного меньше года.

— Бежалось замечательно. Километр бегу впервые и мне понравилось. К забегу готовились. В целом, бежалось хорошо, - сказала Юлия Тимощук.

Среди юношей 2006-2008 годов рождения вторым финишировал Кирилл Засядивко: «Это получилась очень сложная дистанция через местность, на которой мы бежали. Но я смог дотерпеть до конца и завершить эту дистанцию. После того, как ты пробежал такую дистанцию на песке, тебе легче будет бежать по стадиону, там, где хорошее покрытие».

В данных соревнованиях объединили несколько этапов. Кроме «Лиги выносливости», происходит отбор на чемпионат Украины, который стартует через неделю в Ровно.

— Некоторые дети соревнуются в чемпионате города Николаева. У нас есть традиционная «Лига выносливости» — это серийные соревнования, которые начинаются с кросса. В течение года будет четыре этапа, где дети будут набирать зачетные баллы, а в декабре будет финал, - рассказал президент федерации легкой атлетики в Николаевской области Владимир Килярский.

Отмечается, что взрослые будут соревноваться в чемпионате области, лучшие также поедут на чемпионат Украины.

Напомним, что в Николаеве 80 спортсменов приняли участие в областном командном чемпионате по легкой атлетике.