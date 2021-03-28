В пятницу, 26 марта, МФК «Николаев» сыграл свой первый после зимы домашний матч против команды «Альянс» и выиграл со счетом 2:0.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

У МФК «Николаев» и сумского «Альянса» короткая история противостояний: только один матч в этом сезоне в первом круге. В тот раз николаевцы уступили, поэтому стремились реабилитироваться в игре в пятницу.

У них это получилось: матч закончился со счетом 2:0. Таким образом николаевские спортсмены одержали свою первую победу в весенней части чемпионата и заслуженные три очка.

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко подчеркнул, что команда соперников показала себя с лучшей стороны и заслужила реванш.

— Они реализовали свои сильные качества и огромное желание сегодня победить. Мы допустили ошибку, провалились после 30-й минуты в тактическом плане. В такой игре очень сложно потом что-то поменять. Команда соперника сегодня заслужила эту победу, она ее просто выгрызла, — сказал Юрий Ярошенко.

Главный тренер МФК «Николаев» Илья Близнюк отметил, что результат игры — плод тренировок и работы его подопечных.

— Они (противники, — прим.) пытались навязать нам борьбу, но мы постарались использовать их слабые места, что прекрасно получилось. Мы отрабатывали это, — рассказал тренер.

После двух сыгранных матчей в весенней части чемпионата Николаев сохраняет позицию на 6 месте в турнирной таблице. В дальнейшнем футболистов ожидает выездной матч с луцкой «Волынью», который сыграют 31 марта.

Напомним, 19 марта спортсмены МФК «Николаев» выступили во второй части Первой лиги футбольного чемпионата Украины.