Сегодня, 19 марта, спортсмены МФК «Николаев» выступят во второй части Первой лиги футбольного чемпионата Украины.

Об этом идет речь в эфире программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В первом кругу чемпионата команда заняла шестое место с результатом в 25 очков. В межсезонье футболисты провели месячный тренировочный сбор в Турции, где сыграли 8 контрольных поединков.

По словам главного тренера МФК «Николаев» Ильи Близнюка, турецкие сборы дали возможность определить основные проблемы игры команды.

— Проанализировав все, мы пришли к тому, что нужны квалифицированные вратари. Мы взяли трех вратарей — опытного и двоих молодых, которые будут втроем между собой конкурировать, — рассказал Илья Близнюк.

Тремя новыми голкиперами стали Антон Ситников, Владислав Закорский и Андрей Бубенцов. Кроме того, команда пополнилась нападающими Александром Солдатовым и Дмитрием Тимко, а также защитником Станиславом Нечипоренко. Некоторые из них будут играть в ближайшем выездном поединке против харьковского «Металлиста 1925».

Есть трудности относительно «домашних» матчей, которых во второй части чемпионата запланировано больше, чем игр на выезде, говорит глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

— Порядка полугода, если не больше, никак не могут ввести в эксплуатацию нижнее поле, хотя с августа 2019 года оно уже готово и мы на нем даже играли. Поэтому, естественно, мы играем на верхнем поле. Идеологически верхнее поле было рождено, как тренировочное. Формально мы имеем еще не все документы на то, чтобы играть у себя в Николаеве, — пояснил Сергей Кантор.

Ранее НикВести писали, что 20 января футболисты МФК «Николаев» вышли из каникул и провели первую тренировку на Центральном городском стадионе.