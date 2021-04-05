В воскресенье, 4 апреля, в спортшколе «Надежда» в Николаеве прошла игра между МБК «Николаев» и БК «Одесса» в рамках Суперлиги.

Об этом сообщили в пресс-центре МБК «Николаев».

Корабелы впервые за долгое время вернулись в родную СШ «Надежда», однако помочь своей команде не смогли ни травмированные Гудвин, Хохоник и Эдж, ни болельщики на трибунах.

Впрочем, первая половина игры подарила николаевцам надежду на победу. К тому же, Корабелы удачно действовали на подборах, почти не уступая в действиях более массивным игрокам Одессы. Отметим, что хорошую прицельность продемонстрировали обе команды из-за периметра, реализовав в общей сложности 26 бросков.

На большой перерыв команда Валентина Берестнева ушла с преимуществом в одно очко. Одесса, действиями которой при отсутствии больного COVID-19 Олега Юшкина руководил его помощник Александр Ворона, выдала стремительный рывок в третьей 10-минутке. Николаевцы значительно уступали в скоростях, в частности, следует отметить результативные действия Бриджман и Блейлока.

Заключительная четверть принесла настоящий триллер на площадке. Николаевцам удалось нивелировать разницу в счете и за 10 секунд до финальной сирены Одесса выигрывала лишь одно очко у хозяев. Но в решающем броске ошибся Колтер, а заключительный пункт в матче набрал экс-игрок Николаева Артамонов.

90:88 - МБК Николаев второй раз в сезоне уступает Одессе.

МБК Николаев - БК Одесса - 88:90 (30:29, 20:18, 16:25, 23:17)

МБК Николаев: Колтер (25 + 8 передач), Приймак (2 + 6 подборов), Дубоненко (14), Конате (9), Эдриан (22 + 9 подборов), Лихой (2), Заплотинский (14).

БК Одесса: Бриджман (20 + 9 подборов), Кондраков (12), Артамонов (9), Блэйлок (13), Прокопенко (4), Монди (8), Воевода (3), Браун (2 + 6 подборов), Новиков (5), Носков (14).

Ранее сообщалось, что МБК «Николаев» сенсационно обыграл «Днепр» и прошел в полуфинал розыгрыша Кубка Украины