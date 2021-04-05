Во время гонки «Тур Фландрии» (Бельгия) швейцарский велогонщик Михаэль Шер решил выбросить бутылку в неположенном месте. За это его дисквалифицировали.

Об этом пишет hromadske.

Так, инцидент произошел примерно за 100 километров до финиша (из 254 километров общей дистанции). Шер выбросил бутылку в сторону болельщиков на обочину дороги.

За гонщиком ехал телевизионный мотоцикл, поэтому действия спортсмена сразу же зафиксировала камера. После этого гонщика догнал мопед организаторов и те сообщили о дисквалификации.

Новое правило пользования бутылками является новшеством в велоспорте — оно вступило в силу 1 апреля 2021 года. Теперь спортсмены обязаны выбрасывать весь мусор только в специально отведенных для этого местах. Если же рядом такой зоны нет, бутылку или другой мусор можно передать машине, сопровождающей велогонщиков.

Такое правило ввели для ограничения количества мусора на обочине. Однако есть еще одна причина — бутылка с водой может отскочить и попасть в кого-то из гонщиков.

Ранее экс-главу Федерации велоспорта Украины дисквалифицировали за оскорбление спортсменки.