Регулярный чемпионат Суперлиги для Николаева продолжился противостоянием с командой «Харьковские Соколы», в котором николаевцы одержали победу.

Об этом пишет пресс-центр МБК «Николаев».

В первой четверти николаевские спортсмены взяли верх со счетом 23:21. Как сообщается, от гостившей команды не смог сыграть один из лидеров — Брендан Боггс. От МБК «Николаев», в свою очередь, не играли Андрей Хохоник и Шакил Гудвин.

Во время второй 10-минутки команды шли близко друг к другу. На большой перерыв николаевцы ушли с преимуществом в 5 очков, счет составил 46:41. Однако, после паузы МБК «Николаев» потеряла свое лидерство. В результате «Харьковские Соколы» завладели запасом в 6 очков.

Заключительная четверть была решающей, обе команды за первые две минуты не смогли попасть в кольцо. В ходе игры разница в счете была нивелирована.

Николаевские баскетболисты вырвались вперед благодаря Дарнеллу Эджу. С конечным счетом 82:77 МБК «Николаев» одержал пятую победу в сезоне. При этом, три из них подопечные тренера Валентина Берестнева заполучили именно над харьковской командой.

МБК «Николаев» — «Харьковские Соколы» — 82:77 (23:21, 23:20, 12:23, 24:13).

МБК «Николаев»: Колтер (11) Приймак (4 + 6 подборов), Дубоненко (16), Конате (22 + 6 подборов), Эдриан (15 + 12 подборов), Эдж (12), Заплотинский (2).

«Харьковские Соколы»: Бояркин (5), Шевченко (14 + 6 подборов), Чумаков (15 + 11 подборов), Немцу (4), Граф (7), Мисяць (12 + 6 подборов), Пейдж (14), Прессли (6).

Напомним, ранее МБК «Николаев» дома потерпел поражение от «Днепра».