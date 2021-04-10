Вчера, 9 апреля, в Николаеве прошел первый день зонального чемпионата Украины по боксу среди школьников 2007-2008 года рождения.

Об этом сообщает Шиповник.

В соревнованиях участвуют спортсмены из Николаева, Одессы и Херсона. Турнир является отборочным для чемпионата Украины, который пройдет в Одессе 15 мая.

По мнению президента Федерации бокса Николаева Артема Ильюка, поддержать спортсменов сейчас важно в связи с «красной» зоной карантина в городе.

— Соревнования проводятся без зрителей, но это путевка для молодых ребят в развитии их дальнейшей спортивной карьеры. Мы сделаем всё для того, чтобы в городе бокс продолжал развиваться, как и раньше, с хорошими традициями, — сказал Артем Ильюк.

Президент николаевской Федерации бокса рассчитывает, что благодаря совместной работе новичков и опытных тренеров спортсмены вскоре добудут для города золото.

— Команда у нас единая в Николаеве, областная или городская организация – это неважно. Важно, чтобы мы все работали на то, чтобы поддерживать молодых ребят и помогать им развиваться. Ну, и конечно же, помощь тренерскому составу, которая необходима в такое сложное время. Хотелось бы вернуться к практике, когда федерации могли достойно давать доплату тренерам и спортсменам, тем самым мотивируя и стимулируя их к дальнейшему развитию. Потому что денег всегда не хватает, особенно на экипирование. Ну и второе – важно развивать материально-техническую базу, – отметил Артем Ильюк.

Турнир также посетил один из лидеров областной федерации бокса Вадим Мериков. По его мнению, городская и областная федерации хорошо подготовились к соревнованиям.

— Очень хорошо организованный турнир. Единственное, что Николаевская область сейчас в «красной» карантинной зоне, потому зрители не смогут увидеть такие прекрасные соревнования школьников, которые съехались с южного региона нашей страны и показывают очень классный бокс. Я надеюсь, что это будущие олимпийцы, которые будут выступать и бороться за золотые медали. Очень хорошо представлены команды. Организаторы – областная и городская организация федерации бокса – молодцы, потому что смогли организовать соревнования в такой сложный период, – добавил Вадим Мериков.

Ранее сообщалось, что баскетболисты из МБК «Николаев» дома победили команду «Харьковские Соколы».