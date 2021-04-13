В Днепропетровской области состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и умственного и физического развития.
Об этом сообщают на странице Николаевского городского совета в Facebook.
Чемпионат проходил с 6 по 9 апреля в городе Каменское Днепропетровской области. Николаевщину представляли 11 спортсменов «Инваспорт». По результатам соревнований они получили 21 золотую, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.
В ведомстве также выразили благодарность волонтерам, студентам ЧНУ имени Петра Могилы, Денису Добринову и Константину Бурову.
Напомним, 9 апреля в Николаеве прошел первый день зонального чемпионата Украины по боксу среди школьников 2007-2008 года рождения.
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В Днепропетровской области состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и умственного и физического развития.
Об этом сообщают на странице Николаевского городского совета в Facebook.
Чемпионат проходил с 6 по 9 апреля в городе Каменское Днепропетровской области. Николаевщину представляли 11 спортсменов «Инваспорт». По результатам соревнований они получили 21 золотую, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.
В ведомстве также выразили благодарность волонтерам, студентам ЧНУ имени Петра Могилы, Денису Добринову и Константину Бурову.
Напомним, 9 апреля в Николаеве прошел первый день зонального чемпионата Украины по боксу среди школьников 2007-2008 года рождения.