В Днепропетровской области состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и умственного и физического развития.

Об этом сообщают на странице Николаевского городского совета в Facebook.

Чемпионат проходил с 6 по 9 апреля в городе Каменское Днепропетровской области. Николаевщину представляли 11 спортсменов «Инваспорт». По результатам соревнований они получили 21 золотую, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Анна Гюнтер (МСМК) — 7 золотых медалей, 2 рекорда Украины на дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метров на спине;

Владислав Кирпа (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 3 бронзовые медали;

Максим Раковский (КМС) — 1 бронзовая медаль;

Дмитрий Василенко — 2 золотые, 1 серебряная, 1 бронзовая медали, выполнил норматив Мастера спорта;

Иракли Халваши (МС) — 3 золотые и 1 бронзовая медали;

Мария Колисниченко (МС) 5 золотых и 1 серебряная медали;

Сергей Паламарчук (МСМК) — 2 серебряные, 4 бронзовые;

Александр Шаповалов (МС) — 2 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые медали, рекорд Украины на дистанции 50 метров баттерфляем;

Олег Колесник выполнил норматив Кандидата в Мастера спорта.

В ведомстве также выразили благодарность волонтерам, студентам ЧНУ имени Петра Могилы, Денису Добринову и Константину Бурову.

Напомним, 9 апреля в Николаеве прошел первый день зонального чемпионата Украины по боксу среди школьников 2007-2008 года рождения.