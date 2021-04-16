Спортсменка из Николаева Мария Колесниченко завоевала на Кубке Украины по плаванию 6 медалей: 5 «золотых» и 1 «серебряную».

Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.

С 6 по 9 апреля в городе Каменское Днепропетровской области состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и умственного и физического развития. Николаев среди других спортсменов представляла и ученица школы №1, мастер спорта Мария Колесниченко. Она привезла с соревнований 5 «золотых» и 1 «серебряную» медали.

Напомним, пловцы николаевского «Инваспорта» привезли 41 медаль с чемпионата Украины.