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Спортсменка из Николаева Мария Колесниченко завоевала на Кубке Украины по плаванию 6 медалей: 5 «золотых» и 1 «серебряную».
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
С 6 по 9 апреля в городе Каменское Днепропетровской области состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и умственного и физического развития. Николаев среди других спортсменов представляла и ученица школы №1, мастер спорта Мария Колесниченко. Она привезла с соревнований 5 «золотых» и 1 «серебряную» медали.
Напомним, пловцы николаевского «Инваспорта» привезли 41 медаль с чемпионата Украины.
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Спортсменка из Николаева Мария Колесниченко завоевала на Кубке Украины по плаванию 6 медалей: 5 «золотых» и 1 «серебряную».
Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.
С 6 по 9 апреля в городе Каменское Днепропетровской области состоялся Кубок Украины по плаванию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и умственного и физического развития. Николаев среди других спортсменов представляла и ученица школы №1, мастер спорта Мария Колесниченко. Она привезла с соревнований 5 «золотых» и 1 «серебряную» медали.
Напомним, пловцы николаевского «Инваспорта» привезли 41 медаль с чемпионата Украины.