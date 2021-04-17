Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев» на выезде проиграл БК «Запорожью». Корабелы, кроме травмированных Гудвина и Хохоника, остались без Макса Конате и Сергея Приймака. Обескровленный состав николаевцев ничего не смог сделать против сверхмотивированного соперника.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первой половине игры клуб из Запорожья сделал серьезный рывок к победе — хозяева пользовались не только силовым преимуществом над оппонентом, но и радовали своих болельщиков, следивших за игрой онлайн, точными попытками из-за периметра, которых в общей сложности собралось 60%. Иногда по ходу поединка преимущество «Запорожья» составляло 34 очка.

Плюсом для Николаева стала третья четверть — в этой 10-минутке подопечные Валентина Берестнева сумели даже забрать себе период (25:18). Но дальше хозяева только наращивали преимущество и спокойно довели игру до закономерной победы. Корабелы же, играя практически без замен, предоставить оппоненту чего-то интересного не смогли — 63:95.

У команды Берестнева продолжается серия поединков без паузы — в последующие четыре дня корабелы на домашней арене сойдутся с «Химиком» и «Будивельником».

«Запорожье»— МБК «Николаев»— 95:63 (24:11, 33:12, 18:25, 20:15).

«Запорожье»: Мальчевский (11), Кэффи (5 + 6 передач), Грицак (6 + 11 подборов), Тихонов (10 + 7 подборов), Рагимов (8), Титов (13), Маяускас (11 + 7 подборов), Михеев (10), Морозов (4 + 7 подборов).

МБК «Николаев»: Эдж (10), Колтер (14) Дубоненко (13 + 5 перехватов), Заплотинский (8), Эдриан (16 + 8 подборов), Боднар (2).

Ранее МБК «Николаев» на выезде уступил одному из лидеров турнирной таблицы — БК «Прометей».