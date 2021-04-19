Двенадцать европейских футбольных клубов — в их числе «Арсенал», «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал Мадрид», — подписали необходимые документы для создания Суперлиги. Планы по ее созданию озвучивали еще в 2020 году.

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном клубом «Ливерпуль», передает hromadske.

Так, шесть клубов из Англии («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм»), три из Испании («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три из Италии («Ювентус», «Милан», «Интер») поставили подписи под документом, утверждающим создание так называемой Суперлиги.

Лига будет включать 20 клубов: 15 клубов-основателей и пять, переизбирающихся согласно результатам прошлого сезона. Клубы-основатели получат 3,5 миллиарда евро (117,5 миллиарда гривен) на поддержку планов по вложениям в инфраструктуру и на возмещение последствий пандемии коронавируса.

«Создание Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия ускорила нестабильность существующего экономического разделения европейского футбола», — указано в заявлении.

Первым главой Суперлиги назначили президента клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переса, соруководителями — совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоэла Глейзера и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Организаторы объявили о намерениях проводить соревнования в том числе и по женскому футболу, а также вести диалог с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Международной федерацией футбола (FIFA).

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