Футболисты клубов Европейской Суперлиги не смогут играть за свои сборные на Чемпионатах мира и Европы. И привлекаться к матчам национальных сборных под эгидой ФИФА и УЕФА.

Об этом заявил президент УЕФА Александр Чеферин, передает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

— Квалификация на европейские соревнования должна проводиться по спортивному принципу, и каждый может соревноваться со всеми. Я не могу не показать, что отвергаю (Суперлигу, — прим.). Мы все против этого шага, — отметил Александр Чеферин.

Он также выступил с предупреждением к футболистам.

— Все футболисты, которые будут играть в этом турнире, не смогут выступить за свою национальную сборную. Все конфедерации согласны с этим, — подчеркнул президент УЕФА.

Он добавил, что УЕФА направляет 90% заработанных денег на развитие футбола.

Напомним, 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги.

Учредителями стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Также должны добрать еще три клуба.