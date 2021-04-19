Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий отреагировал на создание европейскими топ-клубами Суперлиги.

Позицию своей организации относительно сложившейся ситуации спортивный функционер прокомментировал в интервью UA-Футбол.

— Пока ничего комментировать по этому поводу не буду. Мы ждем официальную позицию УЕФА и УАФ (Украинская ассоциация футбола — прим.), и только после этого будем давать какие-либо комментарии, — сказал Евгений Дикий.

О создании Суперлиги объявили 12 клубов: Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхэм.

Ожидается, что всего участвовать в новом турнире будет 20 команд. Еще три клуба должны объявить о участии в Суперлиге в ближайшее время.

15 команд будут участвовать в турнире на постоянной основе. Еще пять коллективов будут иметь статус участников на временной основе.