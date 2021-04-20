С 14 по 18 апреля во Львове проходил Чемпионат Украины по велоспорту на треке. Николаевские спортсмены на соревнованиях завоевали 28 медалей: 8 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Призерами и победителями стали:

Индивидуальная гонка преследования: Кирилл Царенко — 1 место, Богдана Солтис — 3 место;

Гонка Скретч: Николай Кравчук — 1 место, Лиза Фролова — 1 место, Лиза Голод — 2 место;

Командная гонка: Кирилл Царенко и Ярослав Козаков — 1 место, Солтис Богдана, Лиза Голод, Марина Вареник, Катя Величко, Анна Колижук — 2 место, Николай Кравчук — 2 место;

Гонка темпо: Даниил Черноморцев — 1 место, Лиза Фролова — 2 место;

Гонка «командный спринт»: Богдана Солтис — 1 место.

Групповая гонка: Лиза Голод — 1 место, Лиза Фролова — 3 место;

Гонка на выбывание: Андрей Непийвода — 2 место, Анна Колижук — 2 место, Лиза Фролова — 3 место;

Гонка «Мэдисон»: Ярослав Козаков и Андрей Непийвода 1 3 место, Марина Вареник и Катя Величко — 2 место, Лиза Голод и Анна Колижук — 3 место.

Гонка «омниум»: Лиза Голод — 3 место.

Спортсменов подготовили тренеры: Юрий Агарков, Дмитрий Погорелов, Михаил Кравец, Александр Садовский, Владимир Супрун, Станислав Небаба.

Ранее сообщалось, что николаевские спортсмены привезли призовые места с Чемпионата Украины по фехтованию на рапирах.