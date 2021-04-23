Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил Олимпийскому комитету России (ОКР) заменить гимн фрагментом из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Об этом сообщается на сайте ОКР.

— С сегодняшнего дня у нашей Олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине, — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России на два года запретили использовать гимн на олимпиадах и чемпионатах мира.

Предложенный российской стороной фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвердили в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием Команды Олимпийского комитета России на Играх в Токио и Пекине.

В ближайшее время МОК направит соответствующие письма во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, в Международный паралимпийский комитет и Оргкомитеты Олимпийских игр в Токио и Пекине.

Напомним, в декабре прошлого года Россию отстранили от международных соревнований на два года. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес вердикт по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).